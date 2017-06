Ricomincio da capo in versione horror: ecco il trailer italiano di Auguri per la tua morte

Il titolo originale è Happy Death Day; quello italiano, per una volta non male, è invece Auguri per la tua morte.

Ma, questioni linguistiche a parte, quello diretto dal Christopher Landon di Paranormal Activity: Il Segnato e di Manuale scout per l'apocalisse zombie è uno slasher che gioca in maniera evidente con l'eredità di un film che ha segnato la storia del cinema recente come Ricomincio da capo.

La storia di Auguri per la tua morte, infatti, è quella di una studentessa di college molto snob (interpretata da Jessica Rothe, vista in La La Land) che viene assassinata il gioro del suo compleanno: un gioco che rivive in continuazione, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l’inizio della giornata alla sua terrificante conclusione. E che arriva, in questo modo, a scoprire l’identità del suo assassino.

Auguri per la tua morte: Il trailer italiano del film - HD

A produrre Auguri per la tua morte c'è la mente dietro tutti i grandi fenomeni horror di nostri giorni, quella di Jason Blum e della sua Blumhouse, mentre il copione del film è stato scritto dal regista assieme a Scott Lobdell, autore di fumetti che ha lavorato a lungo sia con la Marvel che con la DC Comics.

Auguri per la tua morte sarà nei cinema italiani a partire dal prossimo 9 novembre.