Ricky Schroder: dal Campione di Zeffirelli ad aggressivo campione no mask

Diventa virale un video girato da Ricky Schroder, in cui l'ex attore bambino de Il Campione maltratta un impassibile ed educatissimo impiegato di Costco che non lo fa entrare senza mascherina. Ma le reazioni sono indignate contro di lui.

Quanti di voi ricordano Ricky Schroder, che ha esordito bambino nello strappalacrime Il campione di Franco Zeffirelli? La sua carriera si è in seguito incalanata su binari prevalentemente televisivi, e forse qualcuno lo ricorda in Scrubs e 24. Bene, l'attore è diventato virale sui social, anche se probabilmente non come pensava lui, per un video girato da lui stesso in cui pretende di entrare in un negozio CostCo, a Los Angeles, senza mascherina. Certo questo è niente, per l'uomo che due anni fa è stato arrestato per aver picchiato la sua ragazza.

Comunque sia, insiste con l'addetto, che non si scompone e gli risponde sempre educatamente e quando l'attore gli dice che negli altri stati americani, nei negozi della catena, si entra senza mascherina, gli ripete che in California vige ancora la legge per cui in tutti i luoghi chiusi si può entrare solo con la protezione sul viso e che gli impiegati non fanno altro che farla rispettare. E gli dice anche che forse a giugno anche in California queste restrizioni saranno tolte.

Ma Schroeder non ci sta e dopo aver inveito contro i poteri forti che distruggono l'economia, invita i cittadini californiani a boicottare CostCo e a chiedere il rimborso della card, che la manager gli consegna prontamente. Ammirevoli sono la calma e la pazienza del ragazzo che non fa altro che il suo dovere, mentre l'attore per il rifiuto di indossare la mascherina richiesta, di fatto chiede di violare la legge.

Il video è diventato virale, dicevamo: non sappiamo quanti seguiranno l'invito di Ricky Schroeder a boicottare i negozi della catena in California, ma i commenti social sono tutt'altro che benevoli nei suoi confronti, se non altro (ma non solo) per la maleducazione con cui infastidisce un impiegato che sta facendo il suo lavoro col classico (anche se non lo dice) "lei non sa chi sono io".