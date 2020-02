Rick Moranis torna in Shrunk, reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

News Cinema

Da 26 anni assente dagli schermi, Moranis non apparirà in Ghostbusters ma ha accettato di tornare per il sequel diretto da Joe Johnston con Josh Gad, del film di cui fu protagonista nel 1989.

È finalmente sicuro che Rick Moranis - che a tutt'oggi sappiamo che non parteciperà al reboot di Ghostbusters - tornerà davanti alla macchina da presa in Shrunk, rilettura del suo grande successo del 1989, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.

Ed è una notizia che ci fa un enorme piacere perché abbiamo sempre apprezzato questo minuto attore canadese, che ci ha fatto tanto ridere coi suoi ruoli nel cinema degli anni Ottanta, prima con Louis Tully in Ghostbusters, poi con Dark Helmet (o Lord Casco Nero) in Balle spaziali, la parodia di Star Wars firmata da Mel Brooks (ruolo che ha ripreso solo vocalmente nella quinta stagione della sitcom The Goldbergs), e con l'imbranato, indimenticabile Seymour nel musical La piccola bottega degli orrori.

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi è stato un film molto redditizio per la Disney che gli ha dato due sequel, nel 1992 e nel 1997, e una serie tv andata in onda dal 1997 al 2000. A dirigere il primo film è stato Joe Johnston, che torna per la regia del reboot, in cui il ruolo che fu di Moranis sarà ricoperto da Josh Gad (in pratica lo scienziato sbadato, figlio del protagonista originale). A parte alcuni doppiaggi, Moranis ha lasciato la recitazione dal 1994 e ritrovarlo su un set - speriamo non in un semplice cameo role ma in una parte un poì più sostanziosa - sarà un vero piacere.

