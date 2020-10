Rick Moranis preso a pugni a New York [video]: Ryan Reynolds e Chris Evans commentano l'aggressione

News Cinema

L'attore di Ghostbusters e Balle spaziali, Rick Moranis, è stato aggredito da uno sconosciuto mentre camminava in una strada di New York ed è finito in ospedale.

Lo abbiamo recentemente visto in uno spot per Mint Mobile, grazie a Ryan Reynolds che è testimonial e uno dei proprietari della società. Rick Moranis non recitava davanti a una telecamera dalla metà degli anni 90, ma Reynolds è riuscito a riportarlo sullo schermo in un divertente video.

Lo scorso giovedì mattina, Moranis è stato vittima di un'aggressione mentre camminava per le strade di Manhattan, nel quartiere dell'Upper West Side. Apparentemente senza un motivo, un uomo lo ha incrociato sul marciapede e gli si è scagliato contro sferrandogli un pugno in testa. L'attore è caduto a terra e l'aggressore, come se niente fosse, si è allontanato con tutta calma.

Moranis, che ha 67 anni, è stato portato in ospedale dove ha ricevute cure per le escoriazioni e contusioni riportate al capo, alla schiena e a un'anca. Attraverso il suo portavoce, ha fatto sapere di stare bene e di essere grato per tutte le manifestazioni di affetto mostrate nei suoi confronti. Tra queste, c'è stato il tweet del suo grande fan Ryan Reynolds che con una battuta amara, e in riferimento allo spot pubblicitario in cui lo ha coinvolto, ha commentato "Avrei dovuto sapere di non sottoporre Rick Moranis al 2020. Sono contento di sapere che stia bene".

Anche Chris Evans ha scritto su Twitter "Ho il sangue in ebollizione. Trovate quell'uomo. Rick Moranis non si tocca".

Qui sotto il video con l'aggressione a Rick Moranis diffuso dalla polizia di New York nel tentativo di chiedere aiuto ai cittadini per l'identificazione dell'aggressore. Più in basso i tweet di Reynolds e di Evans.

🚨WANTED🚨for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500👀Seen him? Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 2, 2020

Rick Moranis: quando tornerà in un film il popolare attore?

L'indimenticabile protagonista di Ghostbusters, Balle spaziali e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi con sequel annessi, aveva perso la moglie a causa di un male incurabile nel 1991 e, con due figli a carico, dal 1997 si era ritirato dal cinema per dedicarsi a loro. La sua intenzione era quella di allontanarsi per un paio d'anni da Hollywood, ma si rese conto che quel tipo di stress lavorativo non gli mancava e ripiegò con piacere verso più rilassanti incarichi da doppiatore.

Lo abbiamo recentemente visto in un episodio della docu-serie Oggetti di scena su Disney+ a proposito di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, film di cui peraltro è in preparazione il reboot.

E Rick Moranis ha detto che ci sarà.

Should have known not to subject Rick to the year 2020. Glad to hear he’s okay. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 2, 2020