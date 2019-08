Richard Linklater girerà il musical Merrily We Roll Along in un arco temporale di vent'anni!

News Cinema

Produce la Blumhouse. Beanie Feldstein, Ben Platt e Blake Jenner nel cast.

Dopo i dodici anni impiegati per realizzare Boyhood, Richard Linklater ne impiegherà addirittura venti per realizzare un altro progetto folle e insieme fantastico. Si tratta della riduzione cinematografica del musical Merrily We Roll Along, ad opera del leggendario Stephen Sondheim. In realtà le riprese sono già iniziate, e il cineasta ha già girato il primo dei venti segmenti.

La storia è tratta dall’omonimo spettacolo teatrale realizzato nel 1934 da George S. Kaufman e Moss Hart. L’adattamento musicale di Sondheim copre però gli anni che vanno dal 1957 al 1976. Al centro della vicenda Franklin Shepard, che in questo lasso di tempo passa dall’essere un compositore di Broadway pieno di speranze e sogni a un produttore di Hollywood senza scrupoli. Il musical ha esordito proprio a Broadway nel 1981.

Il cast di Merrily We Roll Along è composto dalla lanciatissima Beanie Feldstein (Lady Bird, La rivincita delle sfigate), Ben Platt (Pitch Perfect) e Blake Jenner, che ha già lavorato con Linklater nel delizioso Tutti vogliono qualcosa.

Il progetto è ancora più magnificamente assurdo in quanto a produrlo sarà la Blumhouse, specializzata in horror-thriller a budget contenuto. Eppure a ben pensarci l’idea non è poi così squinternata, in quanto Jason Blum ha anche prodotto – ottenendo tra l’altro la sua prima candidatura all’Oscar – anche Whiplash, elettrizzante esordio alla regia “musicale” di Damien Chazelle.