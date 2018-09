Ricchi di Fantasia: Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto, una nuova coppia della commedia italiana

Il cinema di casa nostra è sempre stato costellato di coppie comiche meravigliose e irriverenti. Alcune di loro erano coppia anche nella vita, altre hanno sperimentato lo strano mondo delle beghe di coppia soltanto sul set. Stiamo parlando di coppie mitologiche come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, o come Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, ma anche di quelle accoppiate che hanno dato vita a duetti di successo più di recente, pensate a Paola Cortellesi e Antonio Albanese e Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto, in questi giorni in sala con il loro Ricchi di Fantasia.



Ricchi di fantasia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Se Sandra e Raimondo hanno scandito più di mezzo secolo di comicità italiana con la loro delicata e nel contempo pungente ironia, fotografia del quotidiano della maggior parte delle coppie italiane, Mariangela Melato e Giancarlo Giannini con i loro personaggi così marcati e sopra le righe hanno invece portato sul grande schermo con ironia le grandi differenze tra ricchi e poveri. Come dimenticare quel bottana industriale urlato da Giannini contro una splendida Mariangela Melato con gli occhioni increduli e meravigliosi nel capolavoro di Lina Wertmüller.





Sono passati molti anni da allora ma ancora oggi sul grande schermo le dinamiche di coppia restano irresistibili e se Cortellesi e Albanese ci hanno fatto sorridere in Mamma o Papà con le strane dinamiche che si innescano in una coppia alle prese con un divorzio, Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, per la prima volta insieme sul grande schermo nel film Ricchi di Fantasia, in sala dal 27 settembre, offrono infatti un ritratto favoloso dell'Italia di oggi.





Come nella commedia all'Italiana di tanto tempo fa i due attori interpretano semplicemente Sergio e Sabrina, mantenendo dunque i loro veri nomi



Ricchi di fantasia: Clip Ufficiale del Film: Porta la bufala! - HD

Sergio, carpentiere in rovina, e Sabrina, ex-cantante e cameriera, sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c’è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

