Ricchi di fantasia: il poster in esclusiva della commedia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli

Sono poveri ma belli, e si amano da morire, il carpentiere Sergio e l'ex cantante Sabrina di Ricchi di fantasia, che riporta dietro alla macchina da presa quel Francesco Miccichè che nel 2016 aveva diretto, nella commedia Loro chi? realizzata insieme a Fabio Bonifacci, un'altra coppia, formata da Edoardo Leo e Marco Giallini. Anche in quel caso c'era un personaggio ridotto in bolletta e i registi erano andati a girare in Puglia.

E’ in una masseria presso Monopoli che si ritrovano infatti i a un certo punto i protagonisti della nostra storia, che pian piano da due diventano un gruppo, perché credendo di aver vinto 3 milioni di Euro alla lotteria, il personaggio di Sergio Castellitto prende sotto la sua ala protettrice, oltre ai suoi cari, l'intera sgangherata famiglia della romana verace interpretata da Sabrina Ferilli. L'avventura che li vede coinvolti insieme a Matilde Gioli, Paola Tiziana Cruciani, Paolo Calabresi, Valeria Fabrizi e Antonio Catania, per citare soltanto parte del cast, appartiene al genere on the road, e se durante il percorso ci sono molti momenti buffi se non farseschi, qua e là fa capolino un pizzico d'amarezza (in omaggio alla grande commedia all'italiana). Il pensiero, insomma, va ai cinquantenni in bolletta di cui è pieno il nostro paese.

Sembra strano, ma Ricchi di fantasia segna la prima collaborazione fra Castellitto e la Ferilli, entrambi perfettamente padroni di ogni tipologia di film sia da ridere che da piangere. Il primo - che nel trailer della commedia fa pensare un po’ a Nino Manfredi - è reduce dall’esperienza de Il Tuttofare, mentre la seconda ha spaziato dal serio The Place allo spassoso Omicidio all'italiana. Miccichè è stato contento di lavorare insieme a due artisti tanto talentuosi in quello che ama definire un viaggio verso la luce e verso la fantasia di un portatore di energia e di una serie di compagni di strada alla fine diventano un nucleo affiatato e compatto.