"Riaprire i cinema": le associazioni degli esercenti si rivolgono a Mario Draghi

News Cinema

L’Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (ANEC) insieme alla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) e all’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC), si rivolgono al Governo Draghi affinché si disponga la riapertura di cinema e teatri su tutto il territorio nazionale al termine del vigente DPCM.

C'è un grande bisogno di ritrovare l'emozione di vivere una storia sul grande schermo, in una sala buia con altre persone a condividere quell'ineguagliabile esperienza collettiva. Lo dicono da tempo i diretti interessati che, nella fattispecie, sono tanto coloro che lavorano nell'esercizio della sala cinematografica, quanto il pubblico desideroso di riappropriarsi della cultura e dello spettacolo uscendo dal confinamente domestico. Ma sempre nel rispetto delle regole per la salute di tutti, s'intende, e facendo ripartire "un’industria essenziale per il benessere economico, occupazionale e psicofisico della nazione", come ben recita un comunicato dell'AGIS (Agenzia Generale Italiana dello Spettacolo) arrivato in redazione.

L'ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici) con la FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e l’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), si rivolgono al Governo Draghi affinché si disponga la riapertura di cinema e teatri su tutto il territorio nazionale al termine del vigente DPCM. Il Presidente ANEC, Mario Lorini, rivolge “un sentito ringraziamento al Ministro Franceschini per il sostegno fondamentale garantito alle imprese e ai lavoratori in questi mesi di chiusura, consentendo di sopravvivere ad uno dei periodi più bui mai conosciuti. “Le linee guida fissate lo scorso maggio con le Autorità sanitarie”, prosegue, “identificano le sale cinematografiche come luogo sicuro, senza aver rilevato alcun contagio diretto conclamato, grazie all’adozione di misure per la gestione del pubblico e degli ambienti che si sono rivelate efficaci e sostenibili”. “Le società di produzione e distribuzione, gli autori e gli attori hanno inoltre condiviso la necessità di ripartire quanto prima, sottolineando la disponibilità di tanti film di rilievo, dalle produzioni più commerciali ai film d’autore, in particolare dei film italiani più attesi dal pubblico”.

“Pertanto”, concludono le Associazioni dell’Esercizio cinematografico, “nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione e con mirate forme di sostegno alla ripartenza chiediamo al nuovo Governo di condividere con convinzione l’esigenza di tornare ad assaporare al più presto l’emozione unica di un film su grande schermo attraverso misure di ampio respiro, non circoscritte nel tempo, tali da riavviare i motori di un’industria in ginocchio e da consentire al pubblico un riavvicinamento graduale verso quella normalità che soltanto la campagna di vaccinazione in corso consentirà di ritrovare”.