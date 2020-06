Riapertura dei cinema: tutte le informazioni, le sale e i film che troveremo

News Cinema

UCI Cinemas con quattro strutture farà da apripista nella riapertura delle sale prevista dal 15 giugno, scopriamo quali film e quali sale e con quali protocolli di sicurezza.

Dopo tre mesi abbondanti di interruzione, finalmente da oggi si potrà tornare al cinema, almeno secondo le indicazioni del governo, che ha dato il via libera. Nei fatti, per, sarà una riapertura a dir poco a macchia di leopardo, visto che saranno molto poche le strutture aperte già da oggi, alcune lo faranno nei prossimi giorni, molte da inizio o addirittura metà luglio

Cosa succederà oggi per i cinema, con l’inizio della fase 3?

Il problema è la mancanza di prodotto nuovo, legato alla tara ormai eterna dell’estate in Italia, in cui si verifica ogni anno un abbraccio mortale fra assenza di prodotto messo a disposizione dai distributori, assenza di pubblico, che preferisce altre forme di intrattenimento e la salsedine, e assenza di sale aperte, che affiggono cartelli implacabili con scritto ‘chiuso per ferie’. Inutile dire che la pandemia e le misure di sicurezza rigorose previste per la riapertura non fanno che incancrenire la situazione. Sono passati tre mesi, come detto, ma non sono stati evidentemente sufficienti a creare un sistema dell’industria cinema compatto, che andasse dritto nella stessa direzione, capace di stimolare la ripresa e invogliare il pubblico al ritorno in sala.

A maggior ragione meritano un elogio quelli che ci proveranno da subito, come il circuito UCI Cinemas, gruppo leader in Italia, che ha aperto dal 15 giugno quattro multisale: quelle di Orio a Bergamo, della Bicocca a Milano, di Campi Bisenzio e di Porta di Roma. Con l’esperienza di queste realtà, nei prossimi giorni UCI deciderà quando riaprire le altre sale, con l’idea di avere operativi tutti gli schermi italiani la prima settimana di luglio.

L’altro grande circuito nazionale, The Space, dovrebbe riaprire il 1 luglio, mentre il Circuito cinema, importante realtà dedicata al cinema di qualità, aspetterà il prossimo mese inoltrato, preferendo concentrarsi ancora sulle uscite in streaming nella propria piattaforma #miocinema, come nel caso del film di Xavier Dolan, Matthias & Maxime .

UCI Cinemas, il primo circuito ad aprire quattro multisale

“È un giorno importante per il cinema e per l’Italia”, ha dichiarato in una conferenza stampa video Ramon Biarnés, Amministratore delegato di UCI Cinemas in Italia, Spagna, Germania e Portogallo. “Il primo paese del nostro gruppo a riaprire è stata la Norvegia, con sette cinema, mentre dall’8 giugno sono aperti in Spagna, Germania e Portogallo, con le stesse regole dell’Italia, a parte la possibilità per voi di togliere la mascherina in sala, cosa non possibile altrove. Partiremo con due o tre proiezioni al giorno, vista la necessità di pulizie più approfondite, con l’apertura delle strutture intorno alle 17 nei giorni feriali, prima in quelli festivi. Il prezzo di riapertura sarà promozionale, a partire da 4,90 euro, per invogliare il ritorno al cinema, e perché i film non saranno per ora nuovi. Ma al ritorno alla normalità non ci saranno aumenti rispetto al periodo pre pandemia, non ci saranno aumenti.

Onward - Oltre la Magia: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Quali misure di sicurezze saranno predisposte nelle sale?

Non potranno esserci più di 200 persone per sala, normalmente molto meno, vista ormai la grandezza media relativa delle sale in Italia. Sarà richiesto il rispetto della distanza di sicurezza dalla coda al bar alla sala a ogni momento della permanenza al cinema. I posti saranno distanziati, con la sola possibilità di mettersi vicini se congiunti e parte di uno stesso nucleo famigliare. Come ha dichiarato Biarnés, però, non ci saranno richieste di documenti, ma sarà utilizzato il buon senso per l’assegnamento dei posti. Il più possibile gli spettatori sono invitati a comprare i biglietti online, o nelle casse automatiche presenti in loco. Ci saranno vari punti di sanificazione in cui potersi disinfettare le mani

Negli UCI verra proiettato un video prima del film cone le indicazioni di sicurezza, mentre una persona prima dello spegnimento delle luci controllerà che la distanza sia rispettata e alla fine del film dello star si occuperà di gestire l’uscita in forma ordinata, rispettando le distanze di sicurezza. L’aria condizionata sarà assolutamente consentita e sicura, in seguito alla pulizia speciale a cui verranno sottoposti costantemente i filtri, operazione che la rende utilizzabile normalmente secondo le indicazioni del governo. Il food and beverage verrà consentito, possiamo tranquillizzarvi, e il pop corn non mancherà, mentre non sarà possibile scegliersi da soli caramelle o dolci vari come possibile in alcune strutture prima della pandemia.

Per ulteriori dettagli sul protocollo di sicurezza, vi rimandiamo a una pagina del sito UCI.

Quali film potremo vedere?

All’UCI riconoscono come sia stata normale la decisione dei distributori di spostare la data di uscita di tutti i film previsti in sala durante i mesi di quarantena, cercando una data migliore. “Questo vuol dire che arriveranno nella seconda metà dell’anno tanti titoli importanti, sarà un’ottima cosa per tutti”, come aggiunge Biarnés. “Al momento sono previsti titoli importanti come Tenet e Mulan a luglio, non abbiamo motivo di credere che questo cambierà. La riapertura dei nostri cinema dipende molto dalla disponibilità di titoli forti”.

I titoli disponibili saranno un misto fra quelli appena usciti prima del lockdown e quelli disponibili finora solo sulle piattaforme di streaming, ma mai visti al cinema, che, come ben sappiamo, almeno noi amanti del cinema, è un’esperienza molto più appagante di quella domestica.

Il 22 luglio è prevista in Italia ancora l’uscita di un titolo Pixar importante come Onward. Ma facciamo dei titoli: cosa vedrete da oggi concretamente disponibile in sala: Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, uno dei migliori film italiani delle ultime stagioni, premiato e amato a Berlino, che in sala darà tutta un’altra soddisfazione, poi I miserabili, la sorpresa dello scorso Festival di Cannes, Emma, nuova versione del classico di Jane Austen, 7 ore per farti innamorare, Trolls World Tour, Tornare, Lontano Lontano, gioiello da non mancare di Gianni Di Gregorio, oltre a ottimi recuperi della stagione come Parasite, Cena con delitto, Doppio sospetto, 1917, Richard Jewell e molti altri.