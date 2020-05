Riapertura cinema: l'ANEC contesta i protocolli del governo mentre il Cinema America annuncia il ritorno del Cinema in piazza

News Cinema

Dal 15 giugno possono riaprire le sale, ma secondo l'associazione degli esercenti le misure previste sono "irricevibili". Partiranno invece le arene romane di San Cosimato, Ostia e la Cervelletta.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato pochi giorni fa in conferenza stampa che dal 15 giugno potranno riaprire cinema e teatri, purché le sale siano in grado di adeguarsi ai protocolli sanitari imposi dalla lotta al Coronavirus.

Secondo quanto specificato nel Dpcm approvato dal governo, negli spazi chiusi delle sale non potranno esserci più di 200 persone, separate l'un l'altra da almeno un metro di distanza. Prevista inoltre la misurazione della febbre al momento dell'ingresso in sala, l'obbligo di mascherina e il divieto di vendere nei cinema cibi o bevande.

Una serie di limitazioni che hanno spinto il presidente dell'ANEC (l'associazione degli esercenti) a definire "irricevibili" le misure stesse, in quanto, ha dichiarato Mario Lorini, "prefigurano un'insostenibilità economica e operativa che può minare il riavvio del settore". L'ANEC ha chiesto quindi con urgenza un confronto per "opportune e necessarie revisioni" di misure che, dice Lorini, rispetto a quelle imposte ad altre categorie "risultano inspiegabilmente penalizzanti e costituiscono anche un problema di immagine oltre che economico per il comparto".

Diversa la questione riguardo le arene estive, che in quanto all'aperto non sono soggette alle stesse limitazioni: il Dpcm prevede un massimo di 1000 persone, sempre fermi restando i criteri relativi al distanziamento e l'obbligo di indossare mascherine.

Anche per questo, forse, è arrivato un comunicato ufficiale dei ragazzi dell'Associazione Piccolo America di Roma, col quale viene confermata anche per l'estate del 2020 l'iniziativa "Il Cinema in Piazza", con le aperture delle arene di San Cosimato, Ostia e Cervelletta previste per luglio e agosto.

Così Valerio Carocci, presidente dell'associazione, ha annunciato la prossima apertura:

Da settimane siamo al lavoro in silenzio per studiare le nostre possibilità di restituire, nella più totale sicurezza, serenità e dignità sociale ai territori. E vogliamo farlo attraverso le nostre proiezioni.

Il nostro obiettivo è quello di opporci al distanziamento sociale, mantenendo il distanziamento fisico. Lo faremo rispettando scrupolosamente tutte le regole di sicurezza che saranno in vigore durante il periodo della nostra iniziativa all’aperto. Un’iniziativa che oggi, finalmente, sappiamo di poter organizzare.

Crediamo, anzi temiamo, che le distanze non solo fisiche, ma anche empatiche e sociali che si sono sviluppate in questo periodo possano diventare irreversibili, lasciando ferite come disuguaglianza, conflitto, paura del prossimo.

Ci aspetta una lunga estate che vedrà moltissime famiglie rimanere nelle proprie città sia per motivi lavorativi, sia per difficoltà economiche. Tanti altri sceglieranno invece Roma proprio come meta di turismo nazionale. Noi vogliamo accompagnare le persone in questo tempo sospeso verso una prospettiva di rinascita culturale e di ripresa della vita sociale e aggregativa. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di svolgere la nostra iniziativa a ingresso gratuito dal 3 luglio al 30 agosto, ovvero posticipandola di un mese. Roma ad agosto non sarà mai stata così bella.

Il progetto, giunto alla sua sesta edizione, non subirà alcuna riduzione di durata e ha già ricevuto, come in passato, il patrocinio dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. Da quest’anno, “Il Cinema in Piazza” si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo.