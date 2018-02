Rian Johnson ha visto Solo: A Star Wars Story e qui dice cosa ne pensa

Sappiamo che sapete che Solo: A Star Wars Story è il nuovo spin-off della saga dedicato alle nuove avventure del giovane Han Solo, però non ci si annoia mai di scriverlo. Allo stesso modo è sempre bello ricordare che la data di uscita nelle sale italiane è fissata per il 23 maggio. Sappiamo che sapete anche questo e vi invitiamo a non segnarvelo, perché ve lo ricorderemo molte altre volte. Ciò che non sapete invece riguarda un commento illustre al film che arriva dal regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Solo: A Star Wars Story: Primo Trailer in Italiano del Film - HD

Rian Johnson ha visto Solo e ha detto cosa ne pensa. Il regista stava ritirando il premio come miglior film, proprio per Gli ultimi Jedi all'AARP Movies for Grownup Awards (premi assegnati dall'Associazione dei Pensionati Americani), ed è stato intercettato dal sito ComicBook. "Penso che sia bellissimo, non vedo l'ora che la gente lo veda, è divertente, il cast è carismatico e credo che abbiano tutti fatto un gran lavoro", queste le parole di Rian Johnson a proposito di Solo. È evidente che non possa dire il contrario, qualora lo pensi, ma fa bene sentire un commento così positivo a un film che ha cambiato regista in corsa (Chris Miller e Phil Lord sono stati accompagnati alla porta ed è subentrato Ron Howard) e non poche scene sono state rigirate.