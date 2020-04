Rian Johnson: ecco perché non farò mai un horror

News Cinema

Il regista di Knives Out Rian Johnson in un incontro online con Karyn Kusama ha raccontato il motivo della sua distanza dall'horror.

Tutti - speriamo - abbiamo apprezzato Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson, un regista di cui abbiamo sempre apprezzato l'intelligenza e la versatilità. Dall'inizio della sua carriera si è cimentato con vari generi, tra cui il noir e la fantascienza (e Star Wars). Ma se speravamo che dirigesse un horror dovremo probabilmente rassegnarci. In un incontro interessante online, a cui ha partecipato anche la regista Karyn Kusama, che invece è un'appassionata del genere e ha in programma anche un nuovo Dracula per la Blumhouse, Johnson ha infatti spiegato perché non sente affinità col cinema di paura.

Il motivo sta nella sua infanzia: "È un genere con cui, per il fatto che la mia famiglia era molto religiosa quando ero piccolo e non mi permetteva di vedere molte cose violente, non ho un legame emotivo. Molti amici come Karym sono registi incredibili che affrontano questo genere e fanno dei film che mi sorprendono. Semplicemente è qualcosa che, qualunque sia il motivo, non mi ha attratto".

In effetti ha senso quello che Johnson dice perché la nostra memoria emotiva è legata all'infanzia o comunque ai nostri anni formativi, e se per qualche motivo ci hanno tenuto nascosti certi aspetti i casi sono due: o li sentiremo per sempre estranei o, se li scopriamo autonomamente, possono diventare una passione, cosa che a quanto pare a Johnson non è successa.

Ad ogni modo, Rian Johnson ha indicato un paio di horror che gli piacciono e sono nella sua top 5, come Alien e Under the Skin, non a caso film che hanno sicuramente una componente orrorifica ma che sono più vicini all'ambito della fantascienza. Al momento, comunque, il regista sta preparando l'atteso sequel di Knives Out, coronavirus permettendo.