Riaffiorano le accuse a Michael Fassbender da parte della sua ex Sunawin Andrews

Michael Fassbender è nell'occhio del ciclone per passate denunce depositate dalla sua ex Sunawin Andrews: le azioni legali si riferiscono a episodi avvenuti tra il 2009 e il 2010, peraltro noti a siti di gossip come TMZ. I movimenti #MeToo e #TimesUp tuttavia li hanno di recente riportati a galla, per puntare nuovamente i riflettori su comportamenti passati sotto silenzio all'epoca (anche perché l'attore non era in quegli anni ancora una star internazionale).

Non si tratta in questo caso di molestie, bensì di vere e proprie violenze domestiche, terminate con un ordine restrittivo nel 2010. Gli episodi denunciati sarebbero due. Nel novembre del 2009, a seguito di un incontro fortuito a cena con un ex di Sunawin, un ubriaco Fassbender si sarebbe comportato in modo violento nel ritorno a casa, arrivando volutamente a trascinare la donna con l'auto mentre stava uscendo dall'abitacolo (con conseguente documentato ricovero). Il secondo episodio, svoltosi sempre a Ischia durante l'Ischia Global Film & Music Fest, riguarderebbe ancora percosse in stato di ubriachezza.

Fassbender non ha mai parlato pubblicamente dei fatti avvenuti, nè i suoi portavoce lo fanno adesso. Chiamata a ancora a commentare i fatti, Sunawin ha glissato suggerendo ai giornalisti di rifarsi alle denunce di otto anni fa. Attualmente Michael Fassbender ha una relazione con la collega Alicia Vikander, che a marzo ha definito idilliaco il suo rapporto con l'attore. La stessa Vikander si è presentata in nero ai Golden Globe per aderire alla causa del TimesUp, mentre Fassbdender non si è presentato.