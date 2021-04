Revolt: trama e trailer del film sci-fi "che non è così male come sembra"

News Cinema

È del 2017 il misconosciuto film di science-fiction Revolt di produzione britannica. Vediamo insieme il trailer per capire quale sia la storia che racconta.

Non avete idea di quanti film al mondo esistano di cui non avete mai sentito parlare e di cui non sentirete mai parlare. E non è della florida produzione del sud-est asiatico che stiamo parlando, ma di film in lingua inglese prodotti in quei paesi da cui abitualmente importiamo intrattenimento. Per esempio, nel 2017 è stato realizzato nel Regno Unito un sci-fi movie indipendente intitolato Revolt. Il film è l'esordio alla regia del 43enne Joe Miale, un filmmaker americano che ha lavorato come montatore di varie serie docu-reality, ma che soprattutto scrive nella pagina biografica del suo sito web di aver visto un UFO all'età di 10 anni. Ama in egual misura arte e scienza e probabilmente tutte queste passioni sono confluite nell'invasione aliena di Revolt, un film girato con budget modesto ma che molti definiscono "godibile" e che "non è così male come sembra".

Revolt: la trama del film con alieni ostili

La storia di Revolt ruota intorno a un soldato americano e una dottoressa francese i quali tentano di sopravvivere, come tutti del resto, a un’invasione aliena. Il film inizia con una missione in Africa, quando il soldato viene ferito da una sorta di robot sconosciuto dotato di armi fuori dal comune. Quando il militare si risveglia, si trova all'interno di una cella e fatica a ricordare chi sia e cosa stesse facendo. Nella cella adiacente c'è un medico militare, una dottoressa francese di nome Nadia che lo informa di quello che sta accadendo. Il mondo sta subendo l'attacco di alieni molto avanzati tecnologicamente, la maggioranza delle grandi capitali mondiali è stata distrutta e gli umani sopravvissuti sono catturati per essere schiavizzati. I due riescono a uscire dalle celle e decidono di tentare la fortuna dirigendosi verso un avamposto militare vicino a Nairobi, sperando di non essere annientati dagli invasori.

Revolt: il trailer del sci-fi movie a basso budget