Revival: Mike Flanagan porterà al cinema un altro romanzo di Stephen King

Il cineasta ha già realizzato Il gioco di Gerald e Doctor Sleep.

Dopo il discreto successo de Il gioco di Gerald per Netflix e il mezzo passo falso di Doctor Sleep, il regista Mike Flanagan tornerà a “confrontarsi” con il maestro dell’horror Stephen King portando sul grande schermo il suo romanzo Revival. Pubblicato nel 2014 il libro racconta del rapporto tra un musicista con problemi di tossicodipendenza e un uomo di fede che vuole a tutti i costi mettersi in contatto con la moglie e il figlio, entrambi deceduti. I tentativi lo porteranno a risvegliare forze oscure e distruttive.

Flanagan scriverà la sceneggiatura per la Warner Bros., la quale ha acquistato il progetto dopo che era passato per la Universal ed era stato messo nelle mani di Josh Boone. Il cineasta intanto continua a produrre per Netflix: tra non molto vedremo la serie The Haunting of Bly Manor, seconda stagione antologica dopo il successo di The Haunting of Hill House. Sempre per la piattaforma di streaming realizzerà anche un progetto tratto dal romanzo dell’orrore The Midnight Club.

Impossibile contare i film o le serie ispirate dalla letteratura di Stephen King. Possiamo però dirvi quali sono i nostri adattamenti preferiti: ovviamente Shining di Stanley Kubrick (anche se lo scrittore detesta quella versione), senza dubbio Carrie di Brian de Palma, Stand by Me e Misery non deve morire di Rob Reiner. E a nostro avviso anche il primo capitolo di IT diretto da Andy Muschietti. Quali titoli invece aggiungereste voi?