Revenge: trailer red band per il sanguinolento e divertentissimo horror "femminista" con Matilda Lutz

È stato presentato in prima mondiale a settembre del 2017, al Festival di Toronto: il primo di una lunga serie, tra i quali c'è anche quello di Torino. Nelle nostre sale arriverà il 27 settembre del 2018, distribuito da Koch Media.

Ma intanto, ecco che di Revenge è disponibile online un trailer red band che permette di avere un gustosissimo assaggio di quanto gli appassionati potranno andare a vedere al cinema.

Opera prima della regista francese Coralie Fargeat, che se l'è anche sceneggiato, è un divertentissimo e sanguinolento horror che - come già suggerito dal titolo - rilancia alla grande il sottogenere del rape & revenge, così attuale in quesi mesi di #MeeToo, riscosse del femminismo e pilastri del patriarcato che si vanno sgretolando.

La storia del film è infatti quella di una ragazza giovane e supersexy (Matilda Lutz) che parte per un weekend appassionato assieme al suo amante ricco alla volta di una villa isolata nel mezzo del deserto del Nevada, per ritrovarsi anche assieme ai soci in affari di lui: per farla breve, uno di loro la violenta, lei scappa, cade in un burrone, viene data per morta ma poi...

Ecco, in Revenge quello che conta, e che potete gustare in queste immagini, tra ettolitri di sangue e massicce dosi di humor nero, è il poi.