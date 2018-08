Revenge: "Lei è Jen" - Clip in esclusiva dell'acclamato action thriller con Matilda Lutz

Si avvicina il momento dell'arrivo nelle nostre sale di Revenge, e noi vi prepareremo passo passo ad assistere a un'opera prima che sicuramente non vi aspettate, soprattutto se pensate - sbagliando - che le donne non siano capaci di realizzare certi film.

Coralie Fargeat, autrice finora di due cortometraggi e di una serie di sketch comici televisivi intitolata Les fées cloches, di cui è stata anche interprete, è riuscita a entrare con autorità in un territorio rigorosamente maschile, superando i colleghi in splatter, vivacità, capacità di sorprendere e divertimento, con un film che vede protagonista una ragazza, Jennifer, bella e inconsapevole, che dopo esser stata stuprata e lasciata per morta si trasforma in una spietata giustiziera.

Il sangue scorre a fiumi e ci sono sequenze che i più impressionabili non potranno guardare senza distogliere lo sguardo, ma il film ha un sottotesto che lo rende decisamente diverso dagli exploitation che lo hanno preceduto e di cui vi parleremo più in prossimità della sua uscita, così come vi diremo cosa ci ha raccontato la protagonista Matilda Lutz e molto altro su questo film, distribuito in sala da Koch Media il 6 settembre.