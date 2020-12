Reunion: la gravidanza fa paura nel terrificante trailer dell'horror

News Cinema

Julia Ormond e Emma Draper sono le protagoniste di Reunion, un nuovo horror sui terrori della gravidanza di cui è appena uscito il trailer.

Come saprete già, quest'anno non è stato un periodo particolarmente esaltante per il nostro genere preferito, ma noi siamo sempre a caccia di nuove ed eccitanti visioni. Sembra promettere bene in tal senso questo Reunion, di cui vi mostriamo il trailer, dal quale, anche se non capite l'inglese, si intuisce un bel po' della storia che viene sintetizzata così:

"Una donna incinta torna nella vecchia casa di famiglia dei nonni recentemente deceduti, per passare del tempo con la madre da cui si è allontanata. Quello che inizia come un esile ritrovarsi diventa pian piano terrificante".

Reunion - che uscirà in alcuni cinema e on demand il 5 febbraio 2021 in America - è un film neozelandese, diretto da Jack Mahaffy ed ha per protagoniste Julia Ormond nel ruolo della madre e Emma Draper in quello della figlia. Nel cast ci sono anche Cohen Holloway, Ava Keane, Gina Laverty e John Bach.

I più grandicelli tra di noi ricorderanno Julia Ormond, qua irriconoscibile, come protagonista da giovane di film come Sabrina, Vento di passioni e Il senso di Smilla per la neve. La bravissima attrice inglese è anche apparsa più di recente in serie tv come Nurse Jackie e Mad Men ed è attualmente impegnata con lo spinoff The Walking Dead: World Beyond. Speriamo che Reunion arrivi prossimamente anche sui nostri schermi.