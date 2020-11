Retribution: Liam Neeson, cazzutissimo, alla guida di un auto bomba

News Cinema

Ancora un ruolo da badass per Liam Neeson, che a 65 anni continua a capitanare il cast di film adrenalinici e che richiedono tanta preparazione fisica. Il prossimo si intitola Retribution.

Come fa giustamente e scherzosamente notare il giornalista che su The Playlist scrive la notizia che è la fonte della nostra, a 65 Liam Neeson avrebbe diritto alla pensione, e agli sconti nei ristoranti e negli hotel. Ma, come sostiene Alan Arkin ne Il metodo Kominski, se smetti di lavorare quando non sei più un giovanotto, "tanto vale che ti fai il bagno con il tostapane". E tuttavia il nostro attore, che è diventato la personificazione della vendetta in Io vi troverò, non solo non ha intenzione di rallentare i ritmi lavorativi, ma continua imperterrito ad accettare ruoli da action-hero. A questo gruppo appartiene anche il protagonista dell'adrenalinico thriller Retribution, che porta la firma dell’ungherese Nimród Antal, conosciuto per Kontroll, Predators e Vacancy.

Retribution è il remale del film spagnolo del 2015 Desconocido - Resa dei conti, nel quale un padre di famiglia che accompagna i propri figli a scuola riceve la telefonata di un uomo che gli dice che, o farà ciò che gli ordinerà, o una bomba posizionata sotto i loro sedili esploderà. Non sappiamo se nella versione USA il protagonista sarà solo o con famiglia, possiamo solo immaginare che sarà molto molto arrabbiato. Le riprese di Retribution non sono ancora cominciate, quindi non è possibile ipotizzare una data d'uscita. Ci viene da pensare, comunque, che Liam Neeson si stia già allenando come un pazzo, anche se stavolta è probabile che compia poche prodezze fuori dall'abitacolo della pericolosa automobile.