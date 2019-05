Restiamo Amici: Alessandro Roja, Libero De Rienzo e Michele Riondino nel poster esclusivo del film

A dieci anni dal pluripremiato Caos Calmo, con protagonista Nanni Moretti, il regista Antonello Grimaldi torna al cinema dal 4 luglio prossimo con il suo nuovo film Restiamo Amici.

Nel film Alessandro, interpretato da Michele Riondino, è un pediatra di quarant'anni, che vive con il figlio adolescente Giacomo. Da quando ha perso la moglie conduce una vita monotona e ritirata.

Un giorno riceve una telefonata dal Brasile: è Luigi, l'amico di sempre (Alessandro Roja) che gli chiede di raggiungerlo immediatamente.

Alessandro parte subito, ma giunto a destinazione scopre che l'allarme lanciato è una menzogna e che in realtà Luigi ha architettato uno stratagemma per impossessarsi di 3 milioni di euro. Il padre gli ha appena lasciato una grossa eredità vincolata, destinata a un nipote. Luigi però non ha figli. Quale piano ha intenzione di escogitare?

Oltre ai due protagonisti già citati, il film vede nel suo cast Violante Placido, Libero De Rienzo e Sveva Alviti. In attesa di vederlo sul grande schermo, ve ne mostriamo in anteprima esclusiva il poster ufficiale: