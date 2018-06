Resta con me: il trailer italiano ufficiale del film con Sam Claflin e Shailene Woodley

Sam Claflin lo abbiamo conosciuto in Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e ammirato prima nella saga di Hunger Games e poi nella commedia sentimentale con Emilia Clarke Io prima di te e nel film in costume, uscito non troppo tempo fa, Rachel. Shailene Woodley, invece, ci è nota per la serie di Divergent e per la serie tv Big Little Lies. Inglese lui e americana lei, li vedremo per la prima volta insieme nel film di sopravvivenza Resta con me, cronaca di una tempesta perfetta che mette a repentaglio la vita di due ragazzi innamorati. A dimostrare più coraggio sarà Tami Oldham, che finendo in mezzo a un uragano con il fidanzato Richard Sharp dovrà trovare la forza e determinazione per salvare se stessa e l'uomo che ama, che è rimasto ferito.

Resta con me racconta un fatto realmente accaduto nel 1983 ed è diretto da Baltasar Kormákur, regista di Contraband e di un altro film incentrato sulla lotta fra l'essere umano e la natura matrigna e selvaggia: Everest. L'uscita nelle nostre sale è prevista per il 29 agosto e del film è stato appena diffuso il trailer italiano ufficiale



Resta con me: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD