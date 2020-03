Respect: l'uscita del biopic dedicato ad Aretha Frankin spostata a Natale

News Cinema

La MGM punta al progetto con Jennifer Hudson per partecipare agli Oscar.

La Metro Goldwyn Mayer ha deciso di cambiare la strategia di distribuzione in sala di Respect, l’attesissimo biopic dedicato ad Aretha Franklin che vede protagonista il premio Oscar Jennifer Hudson. Il film non uscirà più nelle sale americane in wide release il prossimo 9 ottobre ma arriverà invece in pochi cinema a Natale, per poi avere una distribuzione più grande a partire dai weekend dell’8 e del 15 gennaio 2021.

Il cambio di posizionamento di Respect nel calendario delle uscite sembra aver poco a che fare con la chiusura delle sale a causa del Coronavirus. La MGM probabilmente punta al biopic per partecipare da protagonista alla prossima stagione dei premi. Evidentemente il lungometraggio diretto da Liesl Tommy deve aver convinto la major che la possibilità di ottenere candidature e riconoscimenti è concreta. Ricordiamo che oltre alla Hudson nel ruolo di Aretha Franklin recitano nel film anche Forest Whitaker, Marlon Wayans, Mary J. Blige e Titus Burgess.