Respect: il trailer italiano del film su Aretha Franklin con Jennifer Hudson

E’ arrivato il trailer italiano di Respect, il biopic sulla regina del soul Aretha Franklin con protagonista Jennifer Hudson e in uscita il 7 ottobre.

Dovremo aspettare il 7 di ottobre per vedere nelle sale italiane Respect, il biopic dedicato alla regina del soul Aretha Franklin. Nel frattempo, però, e precisamente oggi, è arrivato il trailer italiano, nel quale possiamo ammirare Jennifer Hudson in tutta la sua bravura e il suo splendore.

Respect prende il titolo da un famoso brano del 1965 di Otis Redding ripreso da Aretha Franklin nel 1967 e diventato un inno a favore dei diritti delle donne e delle minoranze afroamericane. Molti conoscono la versione interpretata dalla stessa Aretha in una scena di The Blues Brothers, che è una delle incursioni cinematografiche dell'artista. Il film biografico racconta la Franklin dall'infanzia, quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre, fino al raggiungimento del successo internazionale. Sullo sfondo, come già detto, l'America soprattutto degli anni '60, epoca caratterizzata da turbolenze sociali e politiche.

La regia di Respect è della sudafricana Liesl Tommy e nel cast ci sono anche Forest Whitaker, il comico Marlon Wayans, l'attore e cantante Tituss Burgess, Audra McDonald e l'icona della musica R&B Mary J. Blige. Ricordiamo che Jennifer Hudson ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista per Dreamgirls, un altro film in cui cantava.