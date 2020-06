Respect: il trailer del film biografico su Aretha Franklin con Jennifer Hudson

News Cinema

La grande iconica voce della musica americana, Aretha Franklin, è protagonista di un biopic a lei dedicato da Hollywood, il trailer di Respect con Jennifer Hudson.

https://www.comingsoon.it/personaggi/forest-whitaker/111713/biografia/Una delle voci iconiche della musica americana e mondiale è sicuramente stata Aretha Franklin, che possiamo vedere in anteprima in nuovo teaser trailer di Respect, biopic a lei dedicato da Hollywood con Jennifer Hudson. La grande cantante è scomparsa nel 2018 e già è omaggiata con un film che sarà nei cinema americani a dicembre.

Come è evidente, il titolo rimanda a uno dei suoi grandi classici, uno dei più grandi successi di un’artista che ha visto crescere la sua carriera in periodi turbolenti nella storia americana, la cui società si andava evolvendo negli anni della lotta per i diritti civili. Fu proprio negli anni ’60, infatti che il suo nome e la sua voce si consolidarono, alla ricerca del sogno americano, senza dimenticare le battaglie quotidiane degli afroamericani per un’America più giusta.

Non sono mancate le sue incursioni nel cinema, su tutte quella memorabile in Blues Brothers (1980), in cui interpreta la proprietaria del Soul Food Cafe, che hanno consolidato il suo ruolo di vera icona della cultura musicale americana. Non stupisce, allora, che in anni di nuova esplosione di storie biografiche sulle grandi voci musicali, si sia pensato anche a Respect, anche ad Aretha Franklin.

Al fianco della Hudson ci saranno Forest Whitaker, Tituss Burgess, Tate Donovan e Mary J. Blige. La regia è di Liesl Tommy, mentre l’uscita è slittata da agosto, prima data stabiita, a dicembre, a causa del conoravirus.