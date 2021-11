News Cinema

Resident Evil: Welcome To Raccoon City, un nuovo trailer... da incubo del nuovo horror videoludico

Federico Gironi di 05 novembre 2021

Mancano venti giorni tondi tondi alla data d'uscita del film che segna un nuovo inizio per la saga tratta dal videogame che ha segnato un'epoca. Questo è un nuovo "nightmare trailer" di Resident Evil: Welcome To Raccoon City, diretto da Johannes Roberts.