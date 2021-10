Resident Evil: Welcome to Raccoon City, primo trailer italiano del nuovo film tratto dalla leggendaria serie di videogame

News Cinema

Dopo i film di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich, tocca a Johannes Roberts il compito di dirigere un reboot della serie Resident Evil, riagganciandosi direttamente alla storia dei giochi che hanno appassionato milioni di persone nel mondo.

Dieci episodi della serie principale di videogame, pubblicati tra il 1996 e il 2021. 117 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questi sono i numeri di Resident Evil, e non sorprende quindi che la saga cinematografica che ne è stata tratta, quella firmata dalla coppia Paul W.S. Anderson & Milla Jovovich, sia quella più longeva di maggior successo (1,2 miliardi di dollari d'incassi complessivi) tra le tante ispirate a videogiochi.

Che una volta chiusa quella saga, qualcuno abbia voluto subito iniziarne una nuova con un reboot che riporta i film direttamente alle origini della saga videoludica, non dovrebbe affatto sorprendere.

Resident Evil: Welcome to Raccon City, il film che regala una nuova vita cinematografica all'universo di Resident Evil debutterà nei cinema il prossimo 24 novembre, e ne è appena stato diffuso online il primo trailer italiano.



Resident Evil Welcome to Raccoon City: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Regista di Resident Evil: Welcome to Raccon City è Johannes Roberts, autore tra gli altri dell'ottimo The Strangers 2: Prey at Night, mentre nel cast troviamo Kaya Scodelario e Robbie Amell nei panni di Claire e Chris Redfield, Hannah John-Kamen in quelli di Jill Valentine, e poi ancora Avan Jogia, Tom Hopper, Neal McDonough, Donal Logue, Josh Cruddas, Lily Gao, Janet Porter.

Nel film Raccoon City, una volta la ricca città sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, è una morente cittadina del Midwest americano. Quando l'Umbrella se n'è andata, la città è diventata un deserto, con qualcosa di enormemente malefico che fermenta sotto la sua superficie. E quando quel male viene scatenato, un gruppo di sopravvissuti dovrà lavorare assieme per scoprire le verità nascoste della Umbrella e sopravvivere una notte da incubo.