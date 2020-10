Resident Evil, confermato il reboot cinematografico ispirato alla trilogia storica, ecco personaggi e interpreti

News Cinema

La saga di Resident Evil torna al cinema con un cast di personaggi preso di peso dai primi capitoli del videogioco di culto.

Gioiscano i fan di Resident Evil, perché il reboot cinematografico a cura della Sony Screen Gems e Constantin Film è confermato e si affiancherà alla serie tv Netflix in preparazione: non solo, il film scritto e diretto dal Johannes Roberts di 47 metri avrà come protagonisti i personaggi storici dei primi tre videogiochi culto della Capcom, sulla scia dei recenti remake del secondo e terzo capitolo, molto apprezzati a oltre vent'anni di distanza dalla loro apparizione sulla prima Playstation. Leggi anche Resident Evil, Netflix conferma la Serie TV: Ecco i primi dettagli