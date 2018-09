Replicas: il nuovo teaser trailer del film di fantascienza con Keanu Reeves

Replicas è un film di fantascienza che vede protagonista Keanu Reeves nei panni di un neuroscienziato di nome William Foster determinato a impiantare le coscienze dei suoi cari in una serie di androidi all'avanguardia. Questo, almeno, era ciò che avevamo capto guardando il primo trailer del film (qui sotto), diffuso nel 2017 e incentrato più sulla disperazione che sull'esperiento del protagonista, che aveva perso la famiglia in un incidente automobilistico.



Replicas: Il Primo Teaser Trailer del Film - HD

Vedendo e rivedendo un nuovo e più breve teaser trailer (qui sotto), si ha invece l’impressione che il fulcro del racconto sia il robot che riceve il cervello umano e le terribili conseguenze di questo azzardato gesto. Probabilmente, come scrive qualcuno, in Replicas ci sono sia il lutto, sia la clonazione, sia un'intelligenza artificiale impazzita, e comunque non dispiace che il film rimanga avvolto nel mistero fino al giorno del su debutto sullo schermo. Il problema è che una data di arrivo nelle sale USA ancora non esiste, anche se alla fine delle prime immagini promozionali si leggeva "in uscita il prossimo anno".



Replicas: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Replicas è diretto da Jeffrey Nachmanoff, a cui dobbiamo la regia del thriller con Don Cheadle Traitor e la sceneggiatura (insieme a Roland Emmerich) del catastrofico The Day After Tomorrow. Nel film recitano anche Alice Eve (nei panni della moglie del personaggio di Reeves), Thomas Middleditch e John Ortiz.