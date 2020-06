Renny Harlin dagli action hollywoodiani con Stallone alle commedie finlandesi

News Cinema

Regista in America di action come Cliffhanger e Blu profondo, Renny Harlin si prepara a girare in patria, la Finlandia, il terzo episodio di una serie di commedie intitolata Class Reunion 3.

Chissà se vi siete chiesti anche voi, qualche volta, che fine avesse fatto il finlandese Renny Harlin, diventato in America negli anni Ottanta e Novanta uno dei più richiesti registi di action dell'epoca. Bene, l'autore di film come Nightmare 4, 58 minuti per morire: Die Harder, Cliffhanger e Blu profondo si è trasferito in Cina e ora è tornato in patria, dove si appresta a girare una commedia, Class Reunion 3, che, come indica il numero dopo il titolo, è la terza di una serie di film di successo.

Le riprese dovrebbero iniziare a fine giugno, sempre nel rispetto delle norme anti Covid e a seconda della disponibilità degli attori. Potrebbe essere proprio questo il primo film europeo a tornare sul set dopo il lockdown. La Finlandia conta al momento un numero di 320 vittime della pandemia, su una popolazione di cinque milioni e mezzo di abitanti.

Class Reunion 3 avrà sul set una persona incaricata di controllare che tutte le regole prescritte per la sicurezza personale di cast e troupe vengano rispettate e Harlin sta pensando di fare ricorso alla tecnologia digitale nel caso in cui gli attori debbano essere più vicini. Sconosciuti da noi, i protagonisti sono molto noti in Finlandia: Jaajo Linnonmaa, presentatore di un popolare programma radiofonicom Aku Hirviniemi e il comico Sami Hedberg. Harlin ha scritto anche la sceneggiatura assieme a Mari Pernkoski. La storia vede le avventure di tre ex compagni di classe che si ritrovano più avanti negli anni per un evento speciale. Si tratta in realtà del terzo remake finlandese di un trittico di commedie danesi.

Il mio primo amore nella vita è sempre stato il cinema" - ha dichiarato Harlin - "Il mio secondo amore è la Finlandia. Ho vissuto a Hollywood e Pechino negli ultimi 35 anni e ho fatto 22 film. Ho pensato che questa estate fosse il momento perfetto per tornare alle mie radici e fare una bellissima, scatenata e folle commedia con un gruppo di vecchi amici. Ho preso questa decisione assai prima che il coronavirus cambiasse il mondo. Ora sono due mesi e mezzo che sto in Finlandia e ho avuto tempo per riscoprire questo bellissimo Paese, ambientarmi e prepararmi a un gran periodo creativo, scrivendo due sceneggiature mentre ero in preproduzione virtuale per Class Reunion. Solo di recente siamo tornati a incontrarci con gli organizzatori, i location manager e il casting. Usiamo le mascherine e manteniamo le distanze di sicurezza. Si tratta solo di adattarsi alla situazione e trarre il meglio possibile da questo difficile momento. Non vedo l'ora di un eccitante periodo di riprese estive in questo ambiente bellissimo, sicuro e pulito che è la mia patria. Più avanti nell'anno, non vedrò l'ora di tornare in Cina e di continuare da dove ci siamo fermati con la mia società di produzione Extraordinary Entertainment.

Renny Harlin ha girato in Cina il grande successo con Jackie Chan, Skiptrace e altri due film, inediti da noi, in lingua cinese con attori del luogo.