Renegades - Commando d'assalto: il poster italiano in anteprima dell'action thriller

Arriverà nei cinema italiani in autunno Renegades - Commando d'assalto, l'action-thriller scritto da Luc Besson insieme a un altro specialista del genere, Richard Wenk, sceneggiatore di film come I mercenari 2, The Equalizer e Jack Reacher: Punto di non ritorno .

Il film diretto da Steven Quale, con protagonisti Sullivan Stapleton e il Premio Oscar J.K. Simmons, racconta di un gruppo di temerari Navy Seals alle prese con una missione impossibile.

Ve ne mostriamo oggi, in anteprima esclusiva, il poster italiano ufficiale:





Renegades - Commando d'assalto racconta di un team di Navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, che viene a sapere di un tesoro d'inestimabile valore nascosto dai nazisti sul fondo di un lago locale e rimasto lì per decenni. Decisi a recuperarlo e restituirlo alla popolazione, il gruppo s'imbarca in una difficile missione non autorizzata. Ma scoperti dal nemico, i Seals avranno una sola notte per cercare di portare a termine la complessa operazione.