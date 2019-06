Renato Pozzetto, John Wayne, Alfonso Cuaron e molto altro nella nuova settimana di SimulWatch

Nuova settimana, nuove proiezioni condivise suggerite da Coming Soon per vedere e commentare con gli amici i grandi film della storia del cinema recente e meno recente con SimulWatch, la app sviluppata da Coming Soon e disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store che vi permette di cercare i film disponibili in streaming in Italia e di commentarli coi vostri amici durante la visione.

Si parte, lunedì 10 alle 20:30, con quello che reputiamo un omaggio a un grande della commedia italiana degli anni Ottanta, Renato Pozzetto: il film è uno dei migliori in assoluto interpretati al cinema dal comico milanese, ovvero Il ragazzo di campagna, scritto e diretto da Castellano e Pipolo, diventato in breve un vero e proprio cult movie che fotografava con ironia quella che si stava affermando come la "Milano da bere".

L'11 giugno del 1979 moriva a Los Angeles uno dei simboli indiscussi del grande cinema americano, in particolare del western ma non solo: John Wayne, indimenticata icona hollywoodiana che martedì, alle 22, celebriamo rivedendo e commentando un western leggendario come Sentieri selvaggi, diretto da John Ford nel 1956.

Rimaniamo in tema di classici e di culti anche mercoledì 12, perché il nostro suggerimento di proiezione condivisa, prevista per le 21, è quello di un thriller di fantascienza diretto nel 1981 da Peter Hyams, e interpretato da Sean Connery: il mai troppo celebrato (o commentato) Atmosfera zero, classico e di culto ma con discrezione.

Giovedì 13 giugno, alle 21:30, facciamo una tappa in Estremo Oriente, e in particolare in Corea del Sud, per vedere o rivedere uno dei film simbolo della new wave che dall'inizio degli anni Duemila ha investito il cinema di quel paese, travolgendo gli appassionati di tutto il mondo: lo scioccante e avvincente Old Boy di Park Chan-wook.

Proseguendo il viaggio verso Oriente, dalla Corea, attraversiamo tutto il Pacifico e ci fermiamo in Messico, terra natale dell'Alfonso Cuaron di Roma. Che però ha girato film anche negli Stati Uniti, e in Inghilterra, come nel caso del suo thriller apocalittico I figli degli uomini, da vedere e commentare su SimulWatch venerdì 14 alle 22:30.

E siccome passando per il Pacifico abbiamo sorvolato luoghi da sogno, sogniamo anche con i più piccoli grazie allo splendido Oceania, Classico Disney dell'era Lasseter la cui proiezione condivisa è fissata per sabato 15 alle 18.

Infine, tanto per rimanere in tema Disney, per una piacevolissima domenica in famiglia l'appuntamento è alle 17 con una commedia in live action degli anni Settanta che i più grandi si ricorderanno e che i più piccoli apprezzeranno senza dubbio: Il fantasma del pirata Barbanera.