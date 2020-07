Renato Pozzetto compie 80 anni: dove vedere i suoi film in streaming... taaac

News Cinema

Cabarettista, comico, attore capace di essere espressivo e impassibile allo stesso tempo, Renato Pozzetto compie 80 anni il 14 luglio 2020. Vediamo quali piattaforme streaming offrono la visione dei suoi film più importanti.

Taaac.



Siccome ogni articolo che si rispetti dedicato a Renato Pozzetto non può non avere a un certo punto un "taaac" infilato da qualche parte, è giusto esordire direttamente con quello che è il suo trademark. A tutt'oggi la gente che lo incontra non esita a chiedergli di dire un "taaac" o, i più esuberanti, un sonoro "e la Madonna".

Nato a Milano nel 1940, Renato Pozzetto compie 80 anni il 14 Luglio 2020. Artisticamente debutta come cabarettista nel 1964 insieme a Cochi Ponzoni calcando le scene del celebre Derby, il locale milanese che ha ospitato gli esordi di molti attori, cantanti e musicisti. I personaggi di Cochi e Renato sono l'espressione di una precisa essenza lombarda che in quegli anni, 60 e 70, diventa quasi istantaneamente un patrimonio collettivo grazie alla vetrina della televisione con i programmi Quelli della domenica, Il buono e il cattivo, Il poeta e il contadino e Canzonissima.

Pozzetto imbocca poi nel 1974 la carriera cinematografica quasi per caso, interpretando il protagonista di Per amare Ofelia di Fabio Mogherini. Doveva essere per lui una parentesi in solitaria, un'esperienza diversa in cui recitare il ruolo di un trentenne infantile morbosamente attaccato alla madre e inibito sessualmente. Invece il successo del film lo ha lanciato sul grande schermo facendolo diventare negli anni 70 e 80 una delle stelle della comicità cinematografica italiana, insieme a Paolo Villaggio e Lino Banfi. Mentre la romanità si faceva largo con Enrico Montesano, Carlo Verdone e Christian De Sica, Pozzetto rimaneva statuario come il fiero rappresentante del nord Italia, con quel suo particolare talento nell'essere espressivo e impassibile allo stesso tempo.

Renato Pozzetto compie 80 anni: i film in streaming

La sua caratura elevava i film a cui partecipava e anche in quelli corali riusciva a distinguersi proprio per una postura interpretativa, un background culturale che nessun altro aveva. In Grandi Magazzini, per esempio, tutti gli attori sono in grande forma ma il suo fattorino, che ha paura che il cane "castrato" lo morda, raggiunge dei momenti di comicità inestimabile.

Qui sotto, i film di Renato Pozzetto disponibili in streaming. Cliccando su ogni titolo si può controllare quale piattaforma ha la disponibilità del titolo e con quale offerta.

Renato Pozzetto: le migliori cinque scene comiche

Al 75° compleanno dell'attore, abbiamo raccolto quelle che pensiamo essere le migliori cinque scene comiche viste nei film di Renato Pozzetto. Vi riproponiamo il video qui sotto. Siete d'accordo?