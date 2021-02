Reminiscence: il teaser con la voce di Hugh Jackman... del film con protagonista Hugh Jackman

News Cinema

Hugh Jackman è uno degli interpreti principali, insieme a Thandie Newton e Rebecca Ferguson, di Reminiscence. L'attore ha postato su Twitter un teaser del film accompagnato dalla sua voce.

Non c'è niente di meglio che cominciare la nuovo settimana ascoltando la voce sensuale e profonda di Hugh Jackman. Per sentirla e rilassarsi basta dare un'occhiata al teaser di Reminiscence, un film che, a giudicare dalle poche e preziose immagini che abbiamo, e che vanno ad aggiungersi a un teaser trailer di fine gennaio, stuzzica il nostro appetito visivo, anche perché ci ricorda in qualche modo i capolavori di Christopher Nolan. Probabilmente il progetto suona nuovo alle vostre orecchie, a meno che non siate dei fan agguerritissimi del Wolverine cinematografico.

Reminiscence è diretto da Lisa Joy, che è una delle due menti dietro alla serie Westworld. E proprio da Westworld il film prende in prestito Thandie Newton, a cui affianca, oltre a Hugh Jackman, Rebecca Ferguson. La vicenda si svolge in un futuro distopico nel quale buona parte della Terra è stata sommersa dagli oceani. Nella città di Miami molti abitanti hanno scambiato il giorno con la notte e vivono e lavorano avvolti dall'oscurità. Fra questi c'è Nick Bannister, che si serve della tecnologia per scavare nei ricordi delle persone con lo scopo di aiutarle a risolvere i loro problemi. Quando una donna misteriosa si presenta nel suo ufficio desiderosa di indagare sul proprio passato, l'uomo si innamora di lei. La donna, però, svanisce all'improvviso.

Se abbiamo il nuovo teaser di Reminiscence è per merito dello stesso Jackman, che lo ha postato su Twitter, invitandoci a farci guidare dalla sua voce in un viaggio attraverso la memoria. L’attore ci informa inoltre che il film raggiungerà le sale internazionali il 25 agosto, per poi debuttare nei cinema USA e su HBO il 3 settembre.