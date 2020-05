Relic: il teaser trailer dell'inquietante film horror con Emily Mortimer

News Cinema

Presentato in prima mondiale al Sundance Film Festival lo scorso mese di gennaio, l'horror Relic è stato accolto con recensioni piuttosto entusiaste da parte della critica, spingendo gli appassionati del genere a sperare che questo film possa essere il nuovo Hereditary.

Diretto da Natalie Erika James, che l'ha anche sceneggiato assieme a Christian White, Relic racconta la storia di tre donne della stessa famiglia che si ritrovano assieme in unn vecchia e inquietante casa, dove devono affrontare qualcosa di terrificante. Protagoniste del film sono Emily Mortimer, Bella Heathcote e Robyn Nevin.

Questo è il teaser trailer di Relic, che debutterà in VOD negli Stati Uniti il prossimo 10 luglio:





Questa, invece, la sinossi ufficiale del film:

Quando l'anziana Edna (Nevin) sparisce misteriosamente, sua figlia Kay (Mortimer) e sua nipote Sam (Heathcote) si affrettano a recarsi nella loro vecchia casa di famiglia in campagna, trovando numerosi indizi della demenza senile della donna. Quando Edna riappare in maniera altrettanto misteriosa rispetta a quella della sua sparizione, Kay si mostra irritata dal non voler o saper spiegare dove sia stata della madre, mentre Sam è solo felice che la nonna sia tornata. Mentre il comportamento di Edna diventa sempre più erratico, Kay e Sam inziano a temere che un'insidiosa presenza nella casa possa prendere il controllo dell'anziana. Le tre generazioni di donne verranno unite da eventi traumatici, e con un potente senso di forza e lealtà dovranno affrontare le loro più recondite paure.