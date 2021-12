Regolamento Concorso "Viaggia con Comingsoon.it"

News Cinema

Ecco il regolamento completo del concorso "Viaggia con Comingsoon.it", valido dal 14 al 28 dicembre 2021.

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430

CONCORSO A PREMI “VIAGGIA CON COMINGSOON.IT”

1. Soggetto promotore

Società promotrice è Anicaflash srl con sede in via Alessandro Allori, 9, 00142, Rome P.IVA 01816001000.

2. Società Delegate

Società delegate sono Echo srl con sede in Via Novara, 545 20153 Milano P.IVA e C.F. 11636210152 e Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56; C.F. e P. Iva 02250050024.

3. Soggetti destinatari

I destinatari del Concorso sono tutte le persone iscritti a Instagram prima dell’inizio del Concorso nel proseguo anche “utenti”.

La Società Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai destinatari e/o vincitori, in qualsiasi momento del Concorso, la prova dell’avvenuta iscrizione a Instagram antecedente alla data di inizio del Concorso o di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente, il destinatario e/o vincitore verrà escluso.

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

4. Durata del concorso

Dal 14 dicembre al 28 dicembre 2021

L’individuazione dei vincitori è prevista entro il 12 gennaio 2022

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il Marchio promozionato è Coming Soon.

Il presente Concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del Marchio promozionato nonché aumentare il coinvolgimento degli utenti sui canali social della Società Promotrice.

6. Modalità di partecipazione

Sul profilo ufficiale Instagram @comingsoon_it, il giorno 14 dicembre 2021, verrà condiviso un post promozionale e, per prendere parte all’iniziativa, e concorrere così all’assegnazione dei premi in palio dedicati a questa meccanica, gli utenti dovranno:

1. Essere follower del profilo ufficiale del Promotore @comingsoon_it;

2. Commentare il post condiviso dalla società promotrice rispondendo correttamente alla domanda posta, unitamente all’hashtag #viaggiaconcomingsoon.

Tutti coloro che avranno compiuto correttamente gli step sopra riportati, potranno prendere parte all’assegnazione finale del premio in palio.

Si precisa che tutti i commenti rilasciati dagli utenti che soddisferanno i requisiti sopra riportati, unitamente al nome del profilo social del partecipante, verranno automaticamente acquisiti attraverso un applicativo software e salvati su un database ubicato in Italia.

6.1 Limiti alla partecipazione

- Ciascun utente otterrà 1 sola partecipazione indipendentemente dal numero di commenti postati. - Nel caso in cui l’utente rilasci 2 o più commenti al di sotto del medesimo, avrà diritto ad una sola partecipazione.

- Ai fini della partecipazione non saranno considerati validi i commenti ai commenti.

- Nel caso in cui l’utente modifichi il commento rilasciato verrà considerato valido solo il 1° commento; - Nel caso in cui l’utente elimini il commento prima dei 181° giorno dopo la fine del concorso l’eventuale vincita non potrà essere convalidata.

7. Modalità di assegnazione dei premi

Entro il 12 gennaio 2022, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), verranno effettuate le seguenti estrazioni:

Fra tutte le partecipazioni valide pervenute, sarà effettuata - entro la data indicata al punto 4 - l’estrazione finale di 2 nominativi vincenti e di 10 nominativi di riserva alla presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). Il vincitore si aggiudicherà un viaggio su una nave da Crociera MSC.

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento di identità valido.

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ. 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.

7.1 Riserve

Le riserve saranno individuate per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al nominativo vincente (es. irreperibilità del vincitore, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione richiesta, qualunque altro caso).

Il premio non attribuito al vincitore sarà assegnato ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.

8. Premi in palio





IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 3.000,00 € (IVA Esclusa ove dovuta). I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente regolamento.

8.1 Natura dei premi

Il viaggio in crociera MSC avrà una destinazione a scelta fra: Mediterraneo e mondo (Caraibi, Antille, Emirati e Mar Rosso in inverno) in pacchetto solo crociera.

Si precisa che occorrerà provvedere autonomamente ai trasferimenti e all’eventuale volo per raggiungere il porto di partenza.

Il pacchetto sarà da usufruire entro il 31 maggio 2022.

Il pacchetto solo crociera sarà per due persone e comprenderà:

• cabina con balcone per due persone

• crociera di 7 notti

• la quotazione include quota crociera, tasse portuali, polizza assicurativa e piano protezione covid – quote di servizio ed extra (bevande, escursioni o altri servizi accessori di bordo) esclusi, da pagare in loco.

Il premio non comprende: escursioni e tour organizzati, assicurazioni, visti e spese di viaggio per raggiungere il luogo di imbarco o rientrare dal luogo di sbarco.

9. Notifica e consegna dei premi

Il vincitore del concorso sarà avvisato da un messaggio su Instagram inviato dal profilo del Promotore @comingsoon_it. Se il vincitore entro 5 giorni dalla notifica della vincita, non darà accettazione del premio, si intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: • il partecipante non controlli i messaggi o le richieste di follow su Instagram per qualsivoglia ragione o impedimento;

• il partecipante cancelli il proprio profilo Social;

• il partecipante non possa essere contattato a causa del profilo privato o di eventuali restrizioni.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione del proprio profilo, con particolare riferimento: • alla presa visione dei messaggi con le istruzioni per richiedere il Premio;

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere al proprio profilo.

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla Onlus.

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.

N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento di identità valido.

10. Gratuità della partecipazione

La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso campagne on e offline, tramite e mediante il profilo social @comingsoon_it e attraverso il sito comingsoon.it

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito comingsoon.it

12. Ambito territoriale

Il Concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

13. Garanzie e Adempimenti

La raccolta dei nominativi per la partecipazione al Concorso avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero montepremi.

Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.

La partecipazione al presente Concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.

Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).

13.1 Allocazione del server

Il database del Concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.

14. Strumenti elettronici e telematici

La Società Promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al Concorso.

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.

15. Rivalsa

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

16. Onlus beneficiaria

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127.

17. Trattamento dei Dati Personali

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da Anicaflash srl per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato “VIAGGIA CON COMINGSOON.IT”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per quanto necessario ai fini del concorso.

La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi saranno distrutti.

Responsabile del trattamento è: Promosfera S.r.l. con sede legale in via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA) C.F. e P. Iva 02250050024.

Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail [email protected]. , si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a [email protected] si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.

Soggetto Delegato

Promosfera srl