Registi famosi costretti ad apparire su Tik Tok dai figli

Su Twitter The Film Stage raccoglie una serie di video curiosi realizzati dai figli (o volontari) in cui su Tik Tok appaiono famosi registi, dal premio Oscar Alfonso Cuarón a Nicolas Winding Refn e Harmony Korine.

Pensavate di essere i soli a fare gli scemi su Tik Tok, la app preferita dagli adolescenti per realizzare brevi video in cui sono soliti esibirsi nel canto o nella danza ad uso di amici e sconosciuti? Non vi illudete. The Film Stage si è divertito a raccogliere su Twitter alcuni video di ballo fatti da figli di registi famosi, che ha ribattezzato col titolo "registi costretti ad apparire su Tik Tok dai figli".

In questa spassosa raccolta il più flemmatico appare il premio Oscar Alfonso Cuarón che, mentre la figlia balla, continua imperterrito a mangiare, oppure si interessa divertito ma senza partecipare. Convintissimo invece Nicolas Winding Refn che si esibisce in ben 3 balletti, e a seguire altri, fino ad Harmony Korine che balla (apparentemente non costretto, dice la didascalia) e si produce in qualcosa di non descrivibile con lo skateboard.

La prossima volta che ci verrà voglia di fare qualcosa del genere, di sicuro ci sentiremo in buona compagnia!

Directors forced by their children to be on TikTok: a short thread.



Alfonso Cuarón.pic.twitter.com/ryEsuW1cwK — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) June 16, 2020

Nicolas Winding Refn. pic.twitter.com/m2b9pBKCLz — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) June 16, 2020

Nicolas Winding Refn, again. pic.twitter.com/swp5MRbhHs — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) June 16, 2020

Nicolas Winding Refn, once more with feeling. pic.twitter.com/Dl9bejh7un — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) June 16, 2020