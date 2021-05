Regine del campo: il trailer della commedia francese con Kad Merad

News Cinema

Una piccola squadra di calcio di provincia rischia di scomparire dopo una squalifica seguita a una improvvida rissa, ecco che l'allenatore Kad Merad decide di schierare solo donne, per evitare che la squadra scompaia, per finire il campionato. Il trailer della commedia di Mohamed Hamidi.

Il suo volto espressivo e malinconico ormai è così familiare per il pubblico francese, che Kad Merad è uno degli attori comici, ma non solo, più amati. Da noi ormai l’abbiamo imparato a conoscere, almeno dai tempi di Giù al nord, poi adattato alle nostre latitudini in Benvenuti al sud. Questa volta, in Regine del campo, lo ritroviamo, sempre nella provincia povera ma autentica del nord francese, nei panni di un allenatore senza troppo successo di una piccola squadra di calcio di provincia.

La passione c’è, senz’altro, ma i giocatori tendono a bere troppe birre e perder tempo senza amare troppo gli allenamenti. Dopo l’ennesima cialtroneria collettiva, finita in rissa e con un mare di squalifiche, l’allenatore decide di schierare da quel momento, per salvare la squadra e finire il campionato, solo quelle donne, mogli o fidanzate, che da anni devono assecondare con pazienza l’ossessione per il calcio dei partner.

Un’idea divertente che sconvolge la quotidianità all’interno delle famiglie del paese, in una commedia divertente, ma non solo. Ecco il trailer di Regine del campo, film diretto da Mohamed Hamidi, con attrici di razza come Céline Salette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy, oltre a Merad, che Academy Two presenta nelle sale dal 20 maggio prossimo.