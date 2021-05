Regine del campo, e gli uomini a casa: incontro con il regista Mohamed Hamidi

News Cinema

Una commedia sul capovolgimenti dei ruoli ambientato nel mondo del calcio amatoriale nel nord della Francia, in crisi da deindustrializzazione. Kad Merad è il protagonista del film in uscita Regine del campo, ce ne parla il regista Mohamed Hamidi.

Un allenatore di provincia, alle prese con una squadra di calcio a dir poco dilettante. È il nuovo ruolo di Kad Merad, uno degli attori più popolari in Francia, che ormai anche dalle nostre parti abbiamo imparato a conoscere e apprezzare. Un allenatore che è abituato a creare schermi per gli uomini del paese, fino a che una mega squalifica dopo una rissa collettiva lo spinge a pensare a un modo per evitare il fallimento della squadra: far giocare le donne, fidanzate e mogli dei presunti titolari.

Regine del campo è stato un successo nei cinema francesi appena prima dello scoppio della pandemia, e ora diventa una commedia adatta per la ripartenza. Sarà nei cinema dal 20 maggio distribuito da Academy Two. Abbiamo incontrato a Parigi il regista, Mohamed Hamidi, già autore di una commedia di culto su una vacca in giro per il paese: In viaggio con Jacqueline.

“L’idea era di fare un film sulla donna, dopo aver diretto tre storie con protagonisti maschili. Quando si raccontano delle storie ci si guarda attorno e io ho sei sorelle più grandi e ho visto la loro energia e capacità di mettere in discussione l’ordine stabilito delle cose. Mi sembrava interessante studiare in un film l’inversione dei ruoli, con le donne che scendono in campo e gli uomini che restano a casa, anche perché sono appassionato di calcio e da ragazzo giocavo anche. Nonostante i cambiamenti in atto è ancora un mondo molto maschile, con gli uomini che vanno a vedere la partita e poi vanno al bar, mentre le donne restano a casa a occuparsi dei figli. I rapporti uomo/donna in quel contesto lì regalano molte situazioni perfette per una commedia.”

Racconta di un paesino di provincia del nord proletario della Francia, delinendo personaggi pieni di umanità

Non volevo ambientarlo nelle periferie, perché sarebbero entrate nella vicenda altre tematiche come la religione. Volevo fosse una storia umana e universale. Non volevo neanche ambientarla al sud, perché si sarebbe parlato subito di machismo mediterraneo. Il nord è popolare e operaio, un contesto che amo raccontare perché è da lì che provengo, mio padre lavorava in una fabbrica automobilistica. Ci sono dei valori e una maniera di vivere in comunità al nord particolari e poi è una regione magnifica dal punto di vista cinematografico. Fino agli anni ’70 ha conosciuto un boom legato alle miniere e all’industria siderurgica, con molti immigrati. Poi tutto è caduto in disgrazia, comprese le squadre di calcio, ce ne sono sempre meno. I giovani se ne vanno per lavorare nelle grandi città.

Come mai Kad Merad?

Era nella giuria al Festival dell’Alpe d’Huez che premiò In viaggio con Jacqueline, il mio film precedente. Mi ha voluto conoscere dicendo che l’aveva amato e che se avessi avuto in futuro un ruolo per lui avrebbe volentieri lavorato con me. Allora ho avuto questa idea di un allenatore di una squadra di uomini che si trova ad allenare delle donne e gliel’ho proposto. L’ho scritto con lui in testa e la sua presenza ha aiutato a far tutto in fretta, poi ci sono fra le altre Céline Sallette e Laure Calamy. Poi ho selezionato un casting molto eterogeneo, come nel calcio amatoriale, in cui hai giocatori dai 18 ai 40 anni, borghesi o di umile estrazione. Volevo una rappresentazione sociale molto variegata.

E il regista ha dovuto fare come l’allenatore, cercando la giusta alchimia fra tutti quanti

È un film con tanti ruoli, sono almeno quindici importanti. Già in fase di scrittura non è stato facile rendere giustizia e la dovuta autonomia a tutti. Sul campo c’erano molte scene collettive, tutti erano sempre inquadrati. Kad è stato molto generoso: pur essendo molto popolare, diciamo pure una star in Francia, non ha avuto alcun problema nell’essere in campo e magari non fare niente, supportando dalla panchina le ragazze che giocavano. C’era davvero un grande dinamismo e una bella energia: come regista è molto più difficile crearla che contenerla, l’energia.

Cosa pensa del calcio femminile?

Mi sono interessato negli ultimi anni, ho visto i mondiali in Francia, alcune partite anche dal vivo, lo trovo molto interessante. Mi sembra sia più un problema di orari e qualità delle trasmissioni, che lo fanno sembrare uno spettacolo non all’altezza. Quando le riprese sono di livello è un grande spettacolo, in Francia il campionato del mondo ha fatto ascolti straordinari.