Il film avrà come protagonista Cassius Clay prima di diventare Muhammad Ali.

Reduce dall’enorme successo della serie Watchmen di cui è protagonista assoluta, Regina King è al momento impegnata a New Orleans nelle riprese del suo primo film da regista. Il titolo è One Night in Miami e si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale scritta da Kemp Powers, il quale è anche autore della sceneggiatura del progetto.

One Night in Miami è ambientato il 25 febbraio 1964 e ha come protagonista il giovane Cassius Clay, il quale è appena diventato campione del mondo dei pesi massimi battendo a sorpresa Sonny Liston. Il pugile però non può rimanere a festeggiare a Miami Beach a causa delle leggi sulla segregazione raziale, ed è costretto a passare la notte nell’Hampton House Motel, nella zona della città abitata da afroamericani. Insieme a lui si trovato tre dei suoi migliori amici: l’attivista politico Malcolm X, il cantante Sam Cooke e il campione di football Jim Brown. Le loro riflessioni su come impegnarsi nella lotta per i diritti civili cambieranno non soltanto la loro vita ma quella di milioni di cittadini di colore.

Il ruolo di Cassius Clay è interpretato da Eli Goree (Riverdale), mentre quello di Malcolm X è andato a Kingsley Ben-Adir (The OA). Sam Cooke ha invece il volto di Leslie Odom Jr. (Harriet), mentre infine Jim Brown lo impersona Aldis Hodge (Friday Night Lights). Regina King ha vinto Oscar e Golden Globe come miglior attrice non protagonista grazie a Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins. Tra i film più importanti a cui ha lavorato meritano segnalazione Boyz n the Hood di John Singleton e Ray di Taylor Hackford.