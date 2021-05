Regina King affronta i mostri con la regia di Bitter Root, dall'omonima serie a fumetti

News Cinema

Dopo Quella notte a Miami, l'attrice premio Oscar Regina King cambia genere e dirige per il cinema l'adattamento del fumetto black Bitter Root, a tema soprannaturale.

Dopo il successo della sua prima regia, One Night in Miami, l'attrice premio Oscar Regina King ha già scelto il suo nuovo progetto da regista. Si resta in ambito black ma si cambia totalmente genere, visto che si tratta dell'adattamento della serie Image Comics a tema soprannaturale Bitter Root. King produrrà anche il film assieme a Ryan Coogler per Legendary Entertainment. Sotto le premesse narrative del fumetto di David F. Walker, Sanford Greene e Chuck Brown.

La storia è ambientata durante il vivace Rinascimento di Harlem del 1924, quando una famiglia divisa, discendente da grandi cacciatori di mostri, incontra un'inimmaginabile Malvagità che cala su New York. Per generazioni, i Sangerye hanno cacciato e curato coloro che sono stati infetti da una forza soprannaturale che si nutre del pregiudizio dell'epoca, trasformando gli esseri umani in mostri orribili. Ora che la maggior parte della famiglia non c'è più, i Sangerye sopravvissuti, che non sanno se curare o uccidere le creature, devono superare le ferite del passato sperando di sventare un'invasione,

La sceneggiatura sarà adattata da Bryan Edward Hill. Se conoscete l'inglese e siete curiosi di saperne di più, sul sito della Image Comics potete leggere gratuitamente il primo numero della serie.