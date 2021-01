Regé-Jean Page, "Io, nuovo James Bond?": la risposta del Duca di Hastings

News Cinema

Regé-Jean Page, che nella serie Netflix Bridgerton interpreta il Duca di Hastings, è stato annoverato fra i possibili nuovi James Bond. L'attore dice la sua in proposito.

I numerosissimi fan del Duca di Hastings di Bridgerton hanno esultato in massa quando ha cominciato a circolare la voce che Regé-Jean Page era in lizza per diventare il nuovo James Bond. L'attore, dal canto suo, è rimasto incredulo di fronte alla notizia che la società britannica di scommesse Ladbrokes lo aveva inserito nella lista dei 10 favoriti, e così ha pensato bene di dire la sua in proposito.

Ospite di una puntata di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Page ha dichiarato: "Internet ipotizza molte cose, e questa è una delle più piacevoli, e quindi non può che farmi piacere. Ma credo che qui sia necessario un adattamento culturale, al di là della traduzione. Se sei inglese e fai qualcosa di celebre che la gente apprezza, allora la gente comincia a dire la parola che comincia per B. E’ come una medaglia al valore. La medaglia al valore è la parola che inizia per B.".

Regé-Jean Page ha perfettamente ragione: come arriva un attore bello, fascinoso e di successo, subito si grida a James Bond. Ciò non toglie che l'aristocratico di cui si innamora perdutamente Daphne Bridgerton sarebbe un perfetto 007, e chissà che il lo storico franchise britannico non copi a Shonda Rhimes il colour-blind casting, che sarebbe un casting che non tiene conto dell'etnia e quindi del colore della pelle degli attori. In ogni modo, prima di pensare al nuovo James Bond e a Bond 26, preoccupiamoci di Bond 25 e cioè No Time to Die, che è l'ultimo film della serie impersonato da Daniel Craig e che dovrebbe arrivare in sala il 2 aprile del 2021.

