Regé-Jean Page: il Duca di Hastings di Bridgerton è il nuovo James Bond?

News Cinema

Regé-Jean Page, che nella popolarissima serie Netflix Bridgerton è il sensuale Duca di Hastings, potrebbe sostituire Daniel Craig nel ruolo di James Bond. Alla faccia di Tom Hardy.

Nelle ultime due settimane si è parlato talmente tanto di Regé-Jean Page, alias il Duca di Hastings di Bridgerton, che l'attore è subito entrato nella lista dei possibili nuovi James Bond. La notizia arriva da Variety, che ci informa che la società britannica di scommesse e gioco d'azzardo Ladbrokes punta tutto sull'avvenente trentenne nato a Londra da padre inglese e madre dello Zimbabwe.

La voce ha cominciato a circolare a metà dicembre, quando Page, che ancora doveva debuttare su Netflix nel ruolo dell'uomo che ruba il cuore alla graziosa Daphne Bridgerton, ha accompagnato su Twitter un breve video di presentazione del suo personaggio con le parole: "Regency, royalty. Shaken and stirred". Come ben sanno i fan di James Bond, gli ultimi due termini alludono alla perfetta ricetta del Martini secondo l'agente con licenza di uccidere, anche se l'espressione corretta è "shaken, not stirred", che significa "shakerato, non mescolato".

Come prova il tweet di Page ci sembra un po’ debole, ma chi siamo noi per contraddire Ladbrokes? Un suo rappresentante di nome Alex Apati avrebbe detto proprio a un giornalista di Variety che Tom Hardy è ancora il grande favorito, seguito da James Norton, ma che i giochi sono ancora aperti e che quindi Regé-Jean Page ha molte possibilità di superare due contendenti tanto temibili.

Lo stesso Apati ha fatto notare che alcuni dei possibili sostituti di Daniel Craig nei film successivi a No Time to Die sono entrati in gara in seguito a un improvviso grande successo in una serie tv. E’ il caso per esempio di Cillian Murphy, ammesso alla competizione subito dopo il boom di Peaky Blinders, e di Paul Mescal, il Connell di Normal People.

Ovviamente prima di scoprire il nuovo Bond dovremo aspettare almeno un po’. Nel frattempo, e mentre attendiamo l'uscita di No Time to Die, possiamo ripassare, o leggere per la prima volta, l'elenco dei papabili James Bond stilato da Ladbrokes.