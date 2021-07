Regé-Jean Page è Il Santo nel reboot del film!

News Cinema

Dopo Val Kilmer, tocca a Regé-Jean Page portare sul grande schermo le avventure del personaggio de Il Santo, Simon Templar, che in televisione è stato interpretato da Roger Moore.

Nel febbraio 2020 era arrivata la notizia che Dexter Fletcher, dopo aver raccontato la vita di Elton John in Rocketman, avrebbe riportato al cinema un personaggio stavolta immaginario, il Santo, creato dal giallista Leslie Charteris nel 1928, portato in televisione da sir Roger Moore in una serie di grande successo negli anni Sessanta e al cinema da Phillip Noyce nel 1997, con Val Kilmer come protagonista. Quasi 25 anni dopo quel film arriva l'annuncio che l'ambito ruolo è andato a Regé-Jean Page, l'attore rivelazione di Bridgerton, attualmente impegnato sul set di Dungeons & Dragons.

Al commediografo e attore Kwame Kwei-Armah è stato affidato il compito di scrivere una nuova stesura della sceneggiatura. Tra i produttori accreditati, oltre a Lorenzo di Bonaventura e Brad Krevoy, c'è anche il leggendario Robert Evans, scomparso nel 2019, che verrà accreditato postumo.

Per un periodo lo scorso anno sembrava che a interpretare Il Santo sarebbe stato Chris Pine. Fletcher è ancora alla regia del progetto, e al momento è impegnato nella miniserie sul Padrino, The Offer, per Paramount +.

La delusione dei fan di Page quando hanno scoperto che non avrebbe partecipato alla seconda stagione di Bridgerton sarà sicuramente compensata dal piacere di vederlo sul grande schermo. Evidentemente l'attore ha scelto, almeno al momento, il cinema. Lo vedremo presto anche in The Grey Man dei fratelli Russo, oltre appunto al film tratto da Dungeons & Dragons, ma quello de Il Santo sarà il suo primo ruolo da protagonista cinematografico.