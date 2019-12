Regala The Space Cinema: a Natale ma non solo

News Cinema

La qualità e la varietà di film in arrivo questo mese sapranno accontentare tutti, ma proprio tutti.

Regalare cinema a Natale è un'idea infallibile. Si riesce ad accontentare i piccoli, i grandi, intere famiglie, amici e parenti. E poi, diciamocelo, a chi non piace il cinema?



The Space Cinema offre l'opportunità di farlo nel modo più semplice e veloce (grande pregio, soprattutto per i regali dell'ultimo minuto), proponendo due soluzioni, già disponibili nei cinema The Space.

La Christmas Card (in tre versioni di prezzo) oppure la classica The Space Card (in due versioni di prezzo). Entrambe includono anche una consumazione. La semplicità e la velocità non è solo dalla parte di chi fa il regalo ma anche di quella di chi lo riceve: essendo tessere che valgono online, si possono scegliere i posti via app o sul sito thespacecinema.it ed evitare le file che nel periodo natalizio non mancheranno visti i titoli che ci aspettano.

Dicembre 2019 si prepara, infatti, a regalarci il grande cinema: dai thriller/noir come L'immortale, che segna l'esordio nella regia cinematografica di Marco D'Amore, nonché la "resurrezione" sul grande schermo del suo Ciro di Gomorra, a L'inganno Perfetto con protagonisti due leggende come Helen Mirren e Ian McKellen, ai classici gialli alla Agatha Christie di Cena con delitto - Knives Out, all'immancabile commedia italiana, con due dei suoi protagonisti di maggior successo degli ultimi anni, Ficarra e Picone, con il loro nuovo film Il Primo Natale. Il cinema italiano sarà rappresentato anche da due dei suoi grandi autori, come Ferzan Ozpetek che porta al cinema La Dea Fortuna, e Matteo Garrone con la sua attesissima versione di Pinocchio con Roberto Benigni nei panni di Geppetto.

Da oltre oceano arriveranno due film che di sicuro non mancheranno di unire diverse generazioni: da L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, al ritorno di uno dei classici per ragazzi degli anni 80 I Goonies, che sarà al cinema in versione restaurata 4k.

Infine, per accontentare davvero tutti, avremo romanticismo con Last Christmas, avventura, commedia e azione con il nuovo Jumanji, The Next Level. E questo solo per citare alcuni dei film che ci accompagneranno durante le festività di Natale e di fine anno, in attesa delle tante appetitose uscite d'inizio 2020 (su tutte, ovviamente Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone, in uscita il 1 gennaio).

Insomma, mai come quest'anno l'occasione è giusta per regalare cinema a parenti e amici: un regalo che non contiene tanti, tanti quanti i film proposti in sala, e soprattutto un regalo per tutta la famiglia, visto che si possono usare anche più ingressi contemporaneamente anche per lo stesso film.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alle pagine ufficiali di Christmas Card e The Space Card.

Ah, se poi vorrete aggiungere un secondo regalo nella calza della Befana, sappiate che per l'acquisto c'è tempo fino al 6 gennaio 2020.