Reese Witherspoon protagonista di due commedie romantiche per Netflix

Si intitolano Your Place Or Mine e The Cactus le due commedie che Reese Witherspoon girerà per il colosso dello streaming.

Mentre i cinema sono ancora chiusi e i set al momento sono fermi o si preparano a ripartire (non si sa bene come), Netflix continua a stringere accordi per produrre film e a scritturare attori di talento. Adesso tocca a Reese Witherspoon, che dopo le eccellenti prove, anche drammatiche, offerte nella serie Big Little Lies, torna al primo amore, ovvero la commedia romantica.

L'attrice è stata scritturata da Netflix per ben due commedie, intitolate Your Place or Mine e The Cactus, che produrrà anche con la sua Hello Sunshine, assieme alla Agggregate Films di Jason Bateman e Michael Costigan. Your Place or Mine è incentrato su una donna e un amico, che vivono distanti l'una dall'altro e che cambiano le rispettive vite quando lei decide di realizzare un sogno che ha da sempre e lui si offre di occuparsi, nel frattempo, di suo figlio adolescente. La sceneggiatura, originale, è di Aline Brosh McKenna, che farà il suo debutto alla regia con questo film.

The Cactus invece è tratto dall'omonimo bestseller del 2019 di Sarah Haywood. La storia è incentrata su una donna la cui inattesa gravidanza, all'età di 45 anni, le fa riconsiderare la vita strutturata che ha vissuto fino ad allora. Intraprende quindi un viaggio non convenzionale alla scoperta dell'amore e della famiglia, imparando ad accogliere le sorprese della vita.

Questa la dichiarazione di Reese Witherspoon in merito ai due progetti: "Non vedevamo l'ora da tempo di trovare i film giusti per collaborare con Ted Sarandos, Scott Stuber e tutta la squadra di Netflix e non potremmo essere più felici di lavorare con loro in queste due commedie romantiche. Sia la storia di Sarah Haywood che quella di Aline Brosh McKenna uniscono tutto quello che amiamo nelle commedie romantiche tradizionali a delle protagoniste forti, intelligenti e determinate".