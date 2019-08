Reese Witherspoon nel film di fantascienza Pyros

News Cinema

Dirige e produce Simon Kinberg, su sceneggiatura di Thomas Pierce da un suo racconto.

Tempo di sci-fi per Reese Witherspoon, ultimamente molto impegnata su serie come Big Little Lies e Little Fires Everywhere, di prossima programmazione. Il progetto cinematografico in questione s'intitola Pyros, prodotto e diretto dal Simon Kinberg reduce dall'umiliazione al botteghino per il suo esordio X-Men: Dark Phoenix. L'idea non parte però dallo sceneggiatore americano, bensì dallo scrittore Thomas Pierce, che ha adattato in copione il suo racconto "Tardy Man" pubblicato sul New York Times.

La storia s'incentra su un protagonista che, munito di una speciale protezione fusa con la sua colonna vertebrale, entra in luoghi dove si sono verificati disastri come terremoti, incendi o catastrofi radioattive, per recuperare oggetti preziosi richiesti da ricchi clienti. Non può tuttavia distrarsi mai, men che meno per salvare vite umane. E' una regola che si può davvero rispettare a cuor leggero?

Non è chiaro se Reese interpreterà una versione al femminile del protagonista del racconto, oppure una persona che vuole essere salvata da lui. Ci sarà tempo per appurarlo, perché l'attrice e Kinberg, anche produttori, sono al momento alla ricerca dello studio che voglia finanziare il film.