Red Sparrow primo al boxoffice italiano del weekend

E' Red Sparrow al suo esordio sui nostri schermi a conquistare la vetta del boxoffice italiano del weekend, con 1.175.000 euro e media per sala di 3.200 per 365 copie: non male, anche se il valore assoluto è piuttosto basso, a indicare un fine settimana cinematografico ritenuto non troppo attraente dal pubblico.

Slitta alfine dal primo al secondo posto A casa tutti bene di Gabriele Muccino, con 995.000 euro di ulteriore incasso, che vanno a confluire nel risultato complessivo finora di 7.990.000.

Entra direttamente il terza posizione lo spiritoso Puoi baciare lo sposo con Salvatore Esposito e Diego Abatantuono, che iniziano la loro corsa al botteghino con 952.000 euro.