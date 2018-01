Red Sparrow: nuovo trailer lungo dello spy-thriller con Jennifer Lawrence

L'uscita nelle sale americane è prevista per il prossimo 2 marzo, mentre da noi la 20th Century Fox non ha ancora sciolto la riserva: ma saremmo propensi a pensare che si tratterà comunque di un debutto che non si distanzierà poi tanto da quello statunitense.

Intanto, possiamo goderci un nuovo trailer lungo in italiano di Red Sparrow, il film di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence basato sul romanzo dell'ex operativo della CIA Jason Matthews: uno spy-thriller ad alto tasso di seduttività, in cui la giovane attrice americana recita nel ruolo di una delle ragazze addestrate dal regime sovietico per essere spie infallibili e killer letali le cui armi principali sono l'aspetto fisico e la determinazione mentale.

Red Sparrow: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Al fianco di Jennifer Lawrence, in Red Sparrow troviamo Joel Edgerton, Jeremy Irons, Matthias Schoenaerts, Mary-Louise Parker e Charlotte Rampling. Ad adattare il libro di Matthews sono stati Eric Singer e Justin Haythe.

Questo il trailer del film nella sua versione originale: