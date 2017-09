Red Sparrow: Jennifer Lawrence nel primo trailer italiano del film

Se la saga cinematografica di Hunger Games è per ora conclusa, di certo non si è conclusa la collaborazione tra il regista Francis Lawrence e la protagonista Jennifer Lawrence. Come ben sapete i due torneranno sul grande schermo nel 2018 con Red Sparrow, il film ispirato all'omonimo romanzo dell'ex agente della CIA Jason Matthews pubblicato in Italia con il titolo Nome in codice: Diva.

Lo spy movie, ambientato nella Russia dei nostri giorni, vede protagonista la Lawrence nei panni di Dominika Egorova, una ragazza reclutata dalla Sparrow School, dove giovani dalle grandi capacità vegono addestrati e poi inseriti nei servizi segreti russi dove i loro corpi e le loro menti vengono usate come vere e proprie armi. Il suo primo incarico importante sarà quello di sedurre Nathaniel Nash (Joel Edgerton), un agente della CIA che potrebbe portarla a scoprire una talpa nascosta ai vertici dell'intelligence russa. Del film, che vede tra i suoi altri interpreti Matthias Shoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker e Charlotte Rampling, è appena arrivato il primo trailer in italiano. Ve lo mostriamo qui sotto: