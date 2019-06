Red Sonja: via Bryan Singer, la regia passa a Jill Soloway, creatrice di Transparent

Dopo l'abbandono del set di Bohemian Rhapsody, con conseguente licenziamento, e le gravissime accuse di violenza sessuale a danni di minori che lo inseguono da anni e sono tornate a chiedergli il conto, Bryan Singer a marzo - dopo un po' di resistenze da parte della produzione, Millennium Films - è stato sollevato dalla regia di Red Sonja. Oggi finalmente sappiamo che a subentrargli sarà una mano femminile: quella di Jill Soloway, creatrice della serie di Amazon Transparent, che scriverà e dirigerà il film. Per lei, dopo una lunga carriera nel mondo delle serie tv, si tratterà del debutto cinematografico.

In un'intervista concessa a Deadline, la neoregista ha dichiarato: "Non vedo l'ora di portare in vita il mondo epico di Red Sonja. Esplorare questa possente mitologia e sviluppare cosa significhi essere un'eroina è un sogno artistico che si realizza".

Col personaggio creato da Robert E. Howard e adattato in fumetto dalla Marvel negli anni Settanta, esiste già un film, Yado, dove la principessa era interpretata da Brigitte Nielsen al suo esordio nel cinema, al fianco di Arnold Schwarzenegger. Uscito nel 1985 con la regia del glorioso veterano Richard Fleischer e interamente girato in Italia, Yado non è passato alla storia se non per il suo elevato livello di trash.

A breve conosceremo il nome della protagonista di Red Sonja. La scelta di Jill Soloway è stata apprezzata dalla stampa americana e accolta con una certa curiosità, visto che l'autrice è nota per le sue commedie umane e non certo per l'action, il che ne fa l'ideale candidata per la regia di un film d'azione diverso dai soliti e denso di cuore ed umanità.

La regista è alla fine della sua avventura con Transparent, che sta per chiuedere i battenti con un episodio musicale, in seguito al licenziamento del protagonista Jeffrey Tambor, anche lui, guarda caso, sotto accusa per molestie sessuali.